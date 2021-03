Easter Egg in Windows 95 nach 25 Jahren entdeckt

Das Easter Egg ist im Programm „Microsoft Internet Mail and News“ versteckt. Dieses war bei Windows 95 vorinstalliert. Nachdem man das Programm gestartet hat, öffnet man das „About“-Fenster im Hilfe-Menü.

Jetzt muss man eine der dort angezeigten DLL-Dateien markieren und das Wort „Mortimer“ eintippen. Daraufhin poppt ein Fenster aus, durch das die Namen der Programmierer scrollen.

Albacore dürfte der Erste sein, der dieses Easter Egg entdeckt hat. Zumindest scheint es bisher nicht in Sammelartikeln mit bekannten Windows-95-Easter-Eggs auf.

For your viewing pleasure

Eines der bekanntesten Easter Eggs des Betriebssystems zeigt alle Entwickler an. Dazu muss ein Ordner hintereinander folgendermaßen benannt werden: „and now, the moment you’ve all been waiting for”, „we proudly present for your viewing pleasure” und „The Microsoft Windows 95 Product Team!”