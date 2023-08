Mit Edge hat sich Microsoft erfolgreich vom zuletzt schlechten Ruf des Internet Explorers erholt. Auch hierzulande ist der Browser beliebt. Laut Daten von Statcounter verwenden ihn in Österreich knapp 10 Prozent der Nutzer*innen. Damit liegt er vor Mozillas Firefox.

Ein neues Feature von Edge könnte allerdings etwas gruselig herüberkommen. Wie Neowin entdeckt hat, bekommt der kommende größere Edge-Release die Möglichkeit, dass der Browser von jeder besuchten Webseite einen Screenshot speichert. In Previews des Browsers ist die Funktion bereits enthalten.

Das Feature könnte für gewisse Situationen durchaus praktisch sein. So könnte man besuchte Webseiten auch offline nochmal durchgehen. Sollten sich Webseiten verändert haben, hätte man den besuchten Letztstand sicher gespeichert. Auch ermöglicht es, Screenshots im Verlauf anzuzeigen, etwa wenn man mit dem Mauszeiger über dem jeweiligen Link hovert.

Datenschutz?

Was Microsoft bei dem neuen Feature schuldig bleibt, sind Informationen zum Datenschutz oder zur Privatsphäre. Was ist etwa, wenn man bei sensiblen Inhalten nicht möchte, dass Screenshots davon auf dem Computer landen? Die Steuererklärung in FinanzOnline oder sensible firmeninterne Daten im Intranet sind nur 2 Beispiele, wo dies der Fall sein könnte.

Immerhin ist das Feature standardmäßig deaktiviert. Finden kann man es in den Einstellungen zu “Datenschutz, Suche und Dienste”. Alternativ kann man in der Adressleiste edge://settings/privacy eintippen und ganz nach unten scrollen. Das Feature startet mit Edge 117, das Ende Juni als Beta erschienen ist und Mitte September als Stable-Variante erscheinen soll.