edustore-Laptopguide: Mit sechs Klicks zum richtigen Rechner

Markus Müller, Gründer von edustore und educom kennt den Entscheidungsnotstand, in dem sich momentan viele Erziehungsberechtigte befinden, genau: ",Welchen Rechner braucht mein Kind?’ lautet zu Schulbeginn die häufigste Frage von Eltern an uns. Gefolgt von: ,Und was kostet das Ganze?’ - Unser neues, bedienungsfreundliches Online-Tool beantwortet Beides".

Nach sechs Klicks weiß man mehr: Das Ergebnis, eine edustore-Empfehlungsliste passender Rechner, ist praktischerweise schon nach Preis gereiht. Ein Beispiel: Wer ein klassisches Notebook für die Mittelschule oder AHS-Unterstufe mit erstklassigem Preis-Leistungsverhältnis sucht, findet hier etwa das Lenovo ThinkPad University L15 G2 für € 549,-. Das "University" ist – wie der Name schon verrät – so gut ausgestattet, dass man auch später noch, also in der AHS-Oberstufe, an der HAK oder an der Universität Freude daran haben wird.

educom – Internet ohne Limit und versteckte Kosten ab € 19,99 pro Monat

Nachdem ohne leistungsfähigen Interanschluss bei E-Learning und digitalem Unterricht gar nichts läuft, gibt’s bei der edustore-Schwester educom unlimitierte Breitband-Internetanschlüsse schon ab 19,99 pro Monat. Ganz ohne versteckte Kosten wie Aktivierungsgebühr oder Servicepauschale und ohne Gigabyte-Limit. Den dazugehörigen mobilen Huawei Breitband-Router E5576 (Geizhals-Preis: ab € 45,99) erhält man in Kombi mit educoms "datos UNLIMITED" schon zum Freundschaftspreis von € 9,90.