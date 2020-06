Eigene Apple-Prozessoren in MacBooks kommen

Seit vielen Jahren vergeblich erwartet, könnte es nun schneller gehen als gedacht. Apple will die Entscheidung, von Intel-Prozessoren auf eigene Chips mit ARM-Architektur umzusteigen, offenbar bereits am 22. Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC bekanntgeben. Das berichtet das Wirtschaftsportal Bloomberg mit Hinweis auf informierte Kreise. Damit würde sich der Kreis schließen, den Apple mit eigenen ARM-Chips in iPhones und iPads begann.

Nicht von heute auf morgen

Sollte Apple tatsächlich im Jahr 2021 erste MacBooks ohne Intel-Prozessoren auf den Markt bringen wollen, scheint die Konferenz als perfekte Gelegenheit, um Entwickler auf das Vorhaben einzustimmen. Denn durch den Wechsel von Intels x86-Architektur auf die neue ARM-Architektur müssen die für Mac verfügbaren Programme adaptiert werden.

Apple hat deshalb im vergangenen Jahr das Projekt "Catalyst" angekündigt, das die Entwicklung von Apps erleichtern soll, die mit mehreren Chip-Architekturen umgehen können. Gerüchte über einen Umstieg auf ARM-Prozessoren, die in Apples Smartphones und Tablets seit Jahren verwendet werden, gibt es schon seit mindestens 8 Jahren. ARM-Prozessoren gelten als energieeffizienter als x86-Chips, was insbesondere für Laptops und kleinere Notebooks relevant ist.