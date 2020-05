Neues Apple MacBook Pro: Das sagen die ersten Tester

Großes Lob für die Tastatur, wenige Neuerungen

Dass Apple nach jahrelanger Kritik und sogar einer Sammelklage endlich das Butterfly Keyboard verabschiedet, begrüßen die Tester. Das neue Magic Keyboard wirke wesentlich robuster und sei bestens zum Tippen auf dem Laptop geeignet. Außerdem sei die neue Tastatur deutlich leiser, als das viel gescholtene Butterfly Keyboard.

Das Tastatur-Upgrade ruft aber auch Kritik hervor. So stellen manche Tester die wohl berechtigte Frage, warum Apple so lange gebraucht hat, bis endlich das Keyboard ausgetauscht wurde. Schließlich handelt es sich bei der Tastatur um die zentrale Basisfunktion eines Laptops.

Design nur mehr zufriedenstellend

Zwar gilt das MacBook-Pro-Design seit Jahren als robust und immer noch modern, dennoch komme der Look des Apple-Laptops schön langsam in die Jahre, heißt es in manchen Testberichten.

Konkret geht es um den breiten Rahmen, der das Display einschließt. Die Konkurrenz biete mittlerweile Notebooks, bei denen dieser Rahmen wesentlich schmäler ausfällt und die Geräte dadurch deutlich moderner wirken.