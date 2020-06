Ein Referenzmodell: Sony NEX-7 im Test

Innenleben

Den Spezifikationen zufolge ist die NEX-7 eine der derzeit fortschrittlichsten spiegellosen Kameras. Der verwendete APS-C CMOS-Sensor mit 24 Megapixel ist der gleiche, der in den (wesentlich größeren) SLT-Kameras A-77 und A-65 zum Einsatz kommt. Dabei misst der Sensor 23.5 x 15.6mm und fotografiert mit 24,7 Millionen Pixel. Daraus ergibt sich eine maximale Bildauflösung von 6000 x 4000 im 3:2-Format. Der Crop-Faktor liegt bei 1,5x. Die ISO-Empfindlichkeit lässt sich von 100 bis 16.000 schrauben. Die möglichen Belichtungszeiten liegen zwischen 30 und 1/4000 Sekunden. Der Lithium-Ionen-Akku soll bis zu 430 Aufnahmen durchhalten.

Videos macht die NEX-7 in Full-HD mit 1080i, also 60 Bildern pro Sekunde. Aufgenommen wird wahlweise im AVCHD- oder im MP4-Format.

Den richtigen Bildausschnitt bestimmt man über einen integrierten elektronischen Sucher mit OLED-Display und 2,4 Millionen Bildpunkten. Das rückseitige LC-Display hat drei Zoll, 921,600 Bildpunkte und verfügt darüber hinaus über die TruBlack-Technologie, die besonders satte Schwärzen erzeugen soll. Das Display ist beweglich und kann 85 Grad nach oben oder 45 Grad nach unten gekippt werden.

Bedienung und Software

Die Software der NEX-7 erinnert an die kleine Schwester NEX-5 und präsentiert sich intuitiv und logisch. Die wichtigsten Bedienelemente sind zwei Auswahlräder an der rechten, oberen Gehäuseseite. Die Funktion jener ist immer vom ausgewählten Programm abhängig, was bedeutet, dass man in der Alltagsbedienung immer auch die Display-Anzeige im Auge haben muss, um zu wissen, welche Einstellung man mit dem Bedienrad gerade reguliert. Das ist im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig, mit der Zeit lernt man diese flexible Steuerung aber zu schätzen.

An dem elektronischen Sucher gibt es wenig zu bemängeln. Die Darstellung und Reaktionsvermögen stimmen.

Was im Alltagsbetrieb störend auffiel ist, dass der Automatikmodus den ISO-Wert nur bis maximal 1600 hochschraubt und bei schlechtem Licht stattdessen lieber längere Verschlusszeiten in Kauf nimmt, was dann zu Verwacklungen führt.

Leistung und Serienaufnahmen

Auch wenn der Bildsensor der gleiche ist, wie schon in der Alpha A77, kann die NEX-7 in Sachen Leistung im Serienbildmodus nicht ganz mit der großen Schwester mithalten, die bis zu 12 Bilder pro Sekunde machen kann. Im Standardmodus macht die Systemkamera maximal 4 Bilder pro Sekunde. Im geschwindigkeitsorientierten Serienbildmodus macht die NEX-7 zehn Bilder pro Sekunde. Damit übertrifft die Kamera dennoch sämtliche andere Systemkameras am Markt.