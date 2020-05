Elektrische Zahnbürste "Kolibree" mit App gegen Karies

So können Nutzer nach dem Putzen genau prüfen, wo sie wie lange und wie gut geschrubbt haben. Prototypen gibt es bereits, das fertige Produkt soll schon in wenigen Monaten auf den Markt kommen und zwischen 100 und 200 Dollar kosten.

Die Kolibree-Zahnbürste richtet sich vor allem an Kinder. “Durch die App sollen die Nutzer motiviert werden, ihre Mundhygiene zu verbessern. Das ist wie der Farbtest, den es früher beim Zahnarzt gegeben hat”, so ein Sprecher von Kolibree gegenüber der futurezone. Die Zahnbürste ist zudem leichter und handlicher als viele bereits erhältliche Geräte, was Kindern ebenfalls entgegenkommt.