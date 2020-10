Elektroauto "Luca" wird aus Müll gebaut

Leichtgewicht

Tatsächlich wiegt der kleine Stromer nur 360 Kilogramm. Die Batterie bringt zusätzlich lediglich 60 Kilogramm auf die Waage. Zum Vergleich, der Akku eines Tesla Model S wiegt laut Teslarati 600 kg. Nach eigenen Angaben hat der Luca damit eine Reichweite 220 Kilometern. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h.

Das Fahrzeug ist mit 2 Elektromotoren ausgestattet. Diese befinden sich in den beiden Hinterrädern. So will man die Energie möglichst effizient nutzen. 92 Prozent der Akkuleistung soll sich so auf die Räder übertragen. Statt einem eingebauten Display soll man das eigene Smartphone als Infotainment-System nutzen. Zudem gibt es für die wichtigsten Informationen ein Heads-up Display. Die beiden Sitze im Innenraum sind mit Kissen aus einem Gemisch aus Kokosnuss- und Pferdehaaren ausgestattet.