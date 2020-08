Elon Musk: Kleinerer Cybertruck kommt "sehr wahrscheinlich"

Der Cybertruck polarisiert. Die einen finden den kantigen Pick-up furchtbar hässlich, die anderen lieben ihn genau deshalb.

Das bullige Elektroauto, das laut Elon Musk „reif für die Apokalypse“ ist, ist aber auch aus einem anderen Grund nicht für jedermann: die Größe. Für eine Stadt mit engen Straßen ist der Cybertruck nämlich definitiv nicht geeignet.

Ein User hat auf Twitter Elon Musk deshalb gefragt: „Wie wäre es mit einer kleineren Version für Europa? Ich will kein Model Y. Ich will einen Cybertruck. Nur eben in einer kleineren Version für Europa.“