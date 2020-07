Elon Musk: Tesla-Autos sind zu teuer

Wer heute einen Tesla fährt, ist in der Regel finanziell nicht schlecht aufgestellt. Mit einem Einstiegspreis von 46.000 Euro liegt das Model 3 aktuell in etwa im Bereich eines Audi A5 oder einer Mercedes C-Klasse.

Geht es nach Elon Musk, sind die Tesla-Fahrzeuge damit eindeutig zu teuer. Im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sagte der Tesla-Chef: "Es ist wichtig, das Auto leistbar zu machen”. Und weiter: “Was mich am meisten an unserer aktuellen Situation nervt, ist, dass unsere Autos nicht erschwinglich genug sind. Wir müssen das ändern." Tesla würde seine “Mission” nicht erfüllen, wenn die Autos nicht billiger werden, so Musk.

Gleichzeitig hat der Tesla-Chef auch einen Einblick in künftigen Pläne des Autobauers geliefert. "Es wäre vernünftig anzunehmen, dass wir ein kompaktes Fahrzeug und wahrscheinlich ein Fahrzeug mit höherer Kapazität herstellen,” so Musk. Aussagen aus der Vergangenheit lassen vermuten, dass ein Tesla-Kleinwagen in der Gigafactory Berlin entworfen und gebaut werden könnte. Es wäre naheliegend, dass Musk mit einem kleineren Modell auch an der Preisschraube drehen wird.