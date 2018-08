Elon Musk kündigt Tesla-Miniauto für Erwachsene an

Elon Musks Antwort lautete: „Wir arbeiten an einem neuen Tesla-Miniauto, in das sich auch ein Erwachsener zwängen kann.“ Das klingt tatsächlich so, als würde Tesla direkt an so einem Spielzeug arbeiten und nicht Radio Flyer. Das Model S von Radio Flyer ist offiziell nur für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren geeignet und hat eine Gewichtsbeschränkung von 36 Kilogramm. Zwar haben sich auch schon in dieses Spielzeug Erwachsene gequetscht, bequem fahren lässt es sich so aber nicht.