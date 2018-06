Elon Musk verrät Details zu Teslas Pick-up-Truck

Nicht vor 2020

Zuletzt sprach Musk davon, dass der Tesla Pick-up nach dem für 2019 geplanten Model Y auf den Markt kommen werde. Solche Wägen sind vor allem in den USA sehr gefragt. Das Tesla auch in dem Segment einen Fuß in die Tür bekommen will, macht Sinn.

Allerdings hat der Autohersteller derzeit Probleme bei der Produktion seines Model 3. Die könnten auch den Zeitplan für künftige Modelle nach hinten verschieben. Vor 2020 dürfte also nicht mit dem elektrischen Pickup-Truck zu rechnen sein.