Elon Musk verrät Preis und Aussehen des Tesla Pick-up

Sience-Fiction-Truck

Was das Aussehen betrifft, meine Musk, dass der Pick-up nicht wie ein normaler Truck aussehen wird. "Er wird ziemlich science-fiction-mäßig aussehen", so Musk. "Das heißt, der Pick-up wird nicht für jeden sein. Für jemanden, der einen Pick-up will, der so aussieht, wie diese Trucks in den vergangenen 20 bis 40 Jahren ausgesehen haben - für diejenigen wird der Tesla Pick-up nichts sein." Alle bisher veröffentlichten Bilder des Pick-ups sind Konzepte von Fans und Designer.

Wann Tesla seinen Pick-up-Truck präsentieren wird und für wann der Verkaufsstart geplant ist, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll der elektrische Truck Ende des Jahres gezeigt werden.