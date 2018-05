Elon Musks Flammenwerfer werden in zwei Wochen wieder ausgeliefert

Bisher hat Musk rund 20.000 Stück der Flammenwerfer verkauft. Dabei sei es zu Lieferproblemen gekommen, da die Geräte mit Propangas gefüllt sind und daher als Risikogüter eingestuft werden. Diese Schwierigkeiten will man in Zukunft umgehen, indem man eigene Boring-Company-Lieferwägen die Flammenwerfer zustellen lässt. Kommende Woche soll diese Art der Auslieferung beginnen, so Musk.

Aus einem Witz wurde ein Flammenwerfer

Dass Musks Boring Company überhaupt Flammenwerfer verkauft, geht ursprünglich auf einen Scherz zurück. "Wenn wir 50.000 Kappen verkaufen, werden wir den Boring Company Flammenwerfer verkaufen!" sagte Elon Musk im Dezember 2017. Zu Weihnachten waren schließlich tatsächlich die 50.000 Kappen mit dem Logo seines Tunnelgrabunternehmens verkauft und Musk twittere: "Kappen ausverkauft, der Flammenwerfer kommt bald!"