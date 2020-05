Erste Eindrücke von Ricohs 360-Grad-Kamera

In Sachen Design und Verarbeitung hat Ricoh gute Arbeit geleistet. Die Kamera liegt trotz des ungewöhnlichen Formats bequem in der Hand und wirkt nicht billig, obwohl sie mit 95 Gramm sehr leicht ist. Offenbar will man mit der Theta besonders Apple-Fans ansprechen, wofür das Design und die Farbwahl sprechen würde. So ist die Ricoh zum Marktstart lediglich in weiß verfügbar.

In der Regel soll die Theta in Verbindung mit einem Smartphone genutzt werden. Die Kamera ist dabei via WLAN mit dem Handy verbunden. Wird ein Bild aufgenommen, wird es sofort auf das Smartphone übertragen und zu einem sphärischen Foto zusammengestellt. Dort kann es, wie ein normales Foto, mittels Pinch-to-Zoom und Fingergesten betrachtet werden. Unterstützt werden derzeit lediglich iOS-Geräte, eine entsprechende Android-App soll bis Ende des Jahres nachfolgen.