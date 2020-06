Erste Group testet E-Wallet in Kroatien

Der wichtigste Grund, warum die E-Wallet in Kroatien getestet wird, ist, dass die Menschen dort sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Bezahlmodellen sind. “ Österreich ist im Gegensatz dazu ein klassisches Cash-Land”, so der Projektleiter. Zudem hat ein neues Gesetz die Händler in Kroatien verpflichtet, ein Internet-fähiges Gerät als Kassenautomat zu verwenden, das sich automatisch mit der Steuerbehörde verbinden kann. Das hat dazu geführt, dass praktisch in jedem Geschäft ein Smartphone oder Tablet vorhanden ist.

“Wir haben Kroatien als Pilot-Markt auserkoren. Für den Anfang konzentrieren wir uns auf kleinere Händler. Die Markteinführung hat in Zagreb und Rijeka begonnen”, so Brkic. Ob und wie gut das System tatsächlich angenommen wird, kann erst in einigen Monaten bewertet werden, wenn die ersten konkreten Zahlen vorliegen. “Wir wollen dem Projekt genügend Zeit geben. In sechs bis zwölf Monaten werden wir eine erste Evaluierung vornehmen”, erklärt der E-Wallet-Verantwortliche. Eine Markteinführung in Österreich plant die Erste Group nach derzeitigem Stand nicht: “Der Markt hier ist ein anderer, da müssen wir uns andere Ideen einfallen lassen.”

Um eventuelle Sicherheitsbedenken macht sich BeeOne keine Sorgen. “Bei der Installation der App wird das Smartphone einmalig mit dem Netbanking-Account des Users verbunden. Das heißt, wir haben denselben Sicherheitsstandard wie beim Online-Banking, plus die telefonspezifische Anbindung. Zusammen mit dem PIN ist das ein überaus sicheres System”, erklärt Brkic.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Erste Bank und Sparkassen.