Erstes Handy mit Hologramm-Display kommt im Herbst

Ein Smartphone, das mittels holografischem Display Objekte und Informationen dreidimensional in die Luft zaubern kann - genau das verspricht Hersteller Red mit seinem Hydrogen One. Das ursprünglich für Anfang 2018 geplante Gerät wird ab Ende Sommer, Anfang Herbst erhältlich sein. Grund für die Verzögerung: der Hersteller konnte die US-Mobilfunker AT&T und Verizon gewinnen, die das Smartphone in ihr Portfolio aufnehmen werden.

Teurer Spaß

Günstig ist das Smartphone mit 1300 Dollar für die Aluminium-Version und 1600 Dollar für die Titanium-Version nicht. Dafür soll man damit holografische Inhalte ohne spezielle Brille drei-dimensional im Raum von mehreren Blickwinkeln aus betrachten können. Auch der Sound ist an die Funktion angepasst. Darüber hinaus verfügt das Android-Smartphone natürlich auch über einen herkömmlichen Bildschirm, der wie bei herkömmlichen Handys genutzt werden kann.