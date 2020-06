Erstes Ubuntu-Smartphone kommt 2015

Anfang 2013 hat Canonical Ubuntu Phone angekündigt. Seitdem warten Fans darauf, dass ein Gerät mit dem Betriebssystem auf den Markt kommt. Nun dürfte es bald so weit sein. So will der Hersteller Meizu seine MX-Serie im ersten Quartal 2015 auf den Markt bringen, vorerst nur in China und in ausgewählten europäischen Märkten. Meizu plant allerdings nicht, ein Vanilla-System auszuliefern, sondern das hauseigene Flyme OS auf Ubuntu- anstatt auf Android-Basis auf den Geräten vorzuinstallieren, wie Geek.com berichtet.