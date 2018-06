Facebook-Software kann in Fotos Blinzeln durch Augen ersetzen

Dabei wird automatisch ein Abbild der Augen des Menschen aus einem anderen Bild erzeugt und anstelle der geschlossenen Augenlider eingefügt. Facebook veröffentlichte Informationen über die Technologie in einem Studienpapier am Montag. Es handelt sich bisher um ein reines Forschungsprojekt. Brillen oder sehr steile Winkel machen der Software noch zu schaffen.



Facebook arbeitet seit Jahren an künstlicher Intelligenz im Bildbereich. Die Technologie kommt unter anderem zum Einsatz, um verbotene Inhalte aufzuspüren und zu entfernen. Der Software wird aber auch unter anderem mit Hilfe von Bildern aus dem Fotodienst Instagram beigebracht, generell Objekte in Fotos erkennen zu können.