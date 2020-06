Fast jeder Zweite stört sich an Handylärm

Fast jeder zweite Deutsche fühlt sich in der Öffentlichkeit von anderen Handynutzern gestört. Ein Viertel fühlt sich bereits durch das Klingeln eines Handys belästigt. Zu diesem Ergebnis kamen ein aktueller Webmonitor und eine repräsentative Forsa-Umfrage. Besonders lautes Telefonieren (36 Prozent) und das laute Abspielen von Musik und Filmen wird als störend empfunden. Auffallend ist, dass sich in erster Linie Frauen (42 Prozent) und Senioren (29 Prozent) durch im Zusammenhang mit Mobiltelefonen entstandenem Lärm gestört fühlen. Interessant: 41 Prozent der 18-29-Jährigen fühlen sich von lauter Musik belästigt, bei den Über-60-Jährigen sind dies nur 29 Prozent.

Weitaus lieber als Handys sind in geschlossenen Räumen Laptops gesehen. Lediglich vier Prozent der Befragten gab an, im Zug oder im Café durch Laptops irritiert zu werden.

(futurezone)