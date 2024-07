"Finger-Guillotine": Auch Cybertruck-Türen können Finger abtrennen

Doch nicht nur die Kofferraumtür des Cybertrucks ist problematisch. Ein Cybertruck-Besitzer warnte kürzlich im Forum Cybertruck Owners Club , dass sich ein Familienmitglied eine „sehr schwere Schnittwunde“ zugezogen hat. Beim Öffnen der vorderen Beifahrertür verfehlte er versehentlich den automatischen Türöffner . Gleichzeitig schloss der Sohn die Hintertür, wodurch die Finger des Mannes im Spalt zwischen Vorder- und Hintertür eingeklemmt wurden. Der Schwiegervater musste in der Notaufnahme behandelt und genäht werden.

Vor einigen Monaten kursierten in den sozialen Netzwerken zahlreiche Videos, die zeigten, wie schnell man sich an der Kofferraumtür eines Cybertrucks die Finger abtrennen kann. Die Verletzungsgefahr wurde mit Gemüse getestet – viele Gurken und Karotten wurden dabei durchtrennt.

Tesla warnt vor Türen

Tesla warnt in der Bedienungsanleitung sogar vor dieser Gefahrenstelle, wie The Drive berichtet: „Halten Sie Hände und Finger von der Öffnungskante fern und beaufsichtigen Sie Ihre Kinder, wenn Sie die Türen öffnen und schließen. Das ist besonders wichtig bei der Vordertür, da die Öffnungskante beim Öffnen oder Schließen der Hintertür Verletzungen verursachen kann. Wird dies vernachlässigt, können das Öffnen der Vorder- und Hintertüren zu Verletzungen führen.“

Zwar liegt die Schuld nicht nur bei Tesla, sondern eher an menschlichem Versagen. Trotzdem geht von dieser Stelle eine Gefahr für die Finger aus. Der Vorfall wirft jedoch die Frage auf, wie gut der Cybertruck tatsächlich designt ist, wenn man sich an so vielen Stellen verletzen kann.