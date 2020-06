Fitbit Zip im Test: Aktivitäts-Tracker im Tamagotchi-Stil

Dort werden all seine Daten gespeichert und in verschiedenen Diagrammen aufbereitet. Zudem kann man sich dort selbst Ziele setzen, zu denen die Smartphone-App motivieren möchte. Steht der Benutzer beispielsweise kurz davor, sein Tagesziel an Schritten zu erreichen, benachrichtigt die App ihn darüber. Zudem werden neue Tages- oder Wochenrekorde hervorgehoben und motivieren den Benutzer so, diese zu übertreffen.