Flexible Displays: Die Zukunft lässt sich biegen

In einem Monat soll es so weit sein, Samsung bringt ein neues Smartphone mit gebogenem Display auf den Markt. Der Schritt erfolgt kurz nachdem das südkoreanische Unternehmen den ersten gebogenen OLED-Fernseher in Österreich veröffentlicht hat. Die Zukunft liegt jedoch nicht nur in den gebogenen, sondern in den flexiblen Anzeigegeräten.

An flexiblen Bildschirmen forscht man deshalb so emsig, weil sie verschiedene Formfaktoren ermöglichen und in verschiedenste Produkte integriert werden können. Dass sie in Geräten wie Flat-TVs, Smartphones oder auch Notebooks eingebaut werden können, liegt auf der Hand. Aber die Hersteller wollen die biegsamen Displays auch in Produkte integrieren – etwa in Kleidungsstücke, in Litfaßsäulen oder auch in Uhren.