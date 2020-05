Flir-Wärmebildkamera für iPhones angetestet

Die Anwendung ist sehr simpel, wie die futurezone in einem Hands-On feststellen konnte. So muss man lediglich das iPhone in die Hülle stecken und die entsprechende App starten. Die Anzeige der Wärmebildkamera ist scharf und reagiert annähernd so schnell wie jede gewöhnliche Smartphone-Kamera. Auch die App ist gelungen, sie reagiert schnell und ist intuitiv zu bedienen. Mit der Flir One kann man Temperaturen zwischen null und 100 Grad Celsius bei einer Genauigkeit von 0,2 Grad Celsius anhand mehrerer Farbskalen über das iPhone messen und ablesen. Auf Wunsch kann man auch Fotos und Videos abspeichern und direkt über verschiedene soziale Netzwerke teilen.