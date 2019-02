Forscher: Windows 10 sollte nie einen Neustart erzwingen

Neue Funktionen

Microsoft hat sich der Problematik in einer aktuellen Beta von Windows 10 bereits angenommen. Im April-2019-Update zeigt etwa ein Icon in der Taskleiste explizit an, dass ein Update notwendig ist, wie PCWorld berichtet.

Etwas bitter für Windows-Home-Nutzer ist außerdem, dass Windows-10-Pro-Anwender sehr wohl Kontrolle darüber haben, wann Updates installiert werden. Mit der teureren Variante können Patches auch bis zu 30 Tage verschoben werden. Ein Feature, das Home-Nutzer wohl schmerzlich vermissen.