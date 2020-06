Fotos wie vom Profi: Einsteiger-DSLRs im Test

Einsteigerfreundlich

In der Regel werden günstige Modelle im Set mit 18–55-mm-Objektiv angeboten. Jenes bietet für den Einstieg genug Spielraum, um sich den Spiegelreflexkameras anzunähern. Vom Funktionsumfang präsentieren sich die Kameras ebenfalls einsteigerfreundlich. Neben Programmen zur automatischen Festlegung der wichtigsten Einstellungen kommt etwa Nikons D3100 mit einem eigenen Guide-Modus, der den Fotografen Schritt für Schritt zu den optimalen Belichtungseinstellungen führt. Die anderen Modelle warten hier mit "Hilfe"-Tasten auf, die Funktionen auf Wunsch erläutern. Mit der aktuellen Serie von Einsteigermodellen hat auch die Videofunktion Einzug gefunden. So nimmt die Canon 1100D Videos mit einer Auflösung von 720p auf, Nikon, Sony und Pentax mit 1080p in Full-HD. Wer plant, diese Funktion ausgiebig zu nutzen, sollte beachten, dass Canons und Pentax Cam bei Videos keine Autofokus-Funktion besitzt. Man muss bei Aufnahmen also ständig manuell fokussieren, was auf Dauer anstrengend und vor allem schwierig sein kann.

Live-View

Beim Filmen kommt bei Spiegelreflexkameras der Live-View-Modus zur Anwendung. Das bedeutet, dass man das Motiv nicht über den optischen Sucher, sondern über das Display auswählt. Das hat den Vorteil, dass man bei der Motivgestaltung flexibler agieren kann und tatsächlich das Bild mit den Einstellungen sieht, das der Sensor im Moment aufnimmt. Das Suchen über das Display geht jedoch teilweise deutlich langsamer vonstatten, als über den optischen Sucher. Auch der Autofokus reagiert im Live-View-Modus träger, als über den optischen Sucher und auch der Akku wird dadurch stark belastet.

Ausreißer Sony

Hier kann das Prinzip von Sonys Alpha A33 punkten. Im Gegensatz zu den klassischen DSLRs klappt der Spiegel beim Auslösen nicht nach oben, um dem dahinterliegenden Sensor die Lichtaufnahme zu ermöglichen, sondern wird halbtransparent. Beim Blick durch den elektronischen Sucher sieht der Nutzer nicht die Reflexion des Spiegels, sondern das, was der Sensor aufnimmt. Der Spiegel wird ausschließlich für die Autofokus-Funktion genutzt. Hier kommt der Vorteil zum Tragen, dass man über den Sucher exakt das sieht, was der Sensor aufnimmt und so besser voraussehen kann, wie das geschossene Foto im Endeffekt aussehen wird. Darüber hinaus lassen sich im Sucher beliebig viele zusätzliche Information einblenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass so wesentlich schnellere Serienbilder gemacht werden können. Nachteil ist, dass der Akku durch den elektronischen Sucher natürlich beansprucht wird. Trotz der immer besser werdenden Displays ist der elektronische Sucher merklich langsamer, als die Reflexion des Spiegels.

Canon EOS 1100D (549 Euro, Kit inkl. EF-S 18--55mm Objektiv, gesehen um 469 Euro)

Das Modell ist der direkte Nachfolger des Einsteigermodells 1000D und das günstigste Spiegelreflex-Gerät, das Canon im Angebot hat. Im Vergleich zu den Einsteigergeräten der Konkurrenz fällt im Test die billigere Verarbeitung auf. So ist der Griff nicht gummiert und die Tasten wirken nicht besonders widerstandsfähig. Auch das Display ist mit einer Diagonale von 2,7 Zoll im unteren Bereich angesiedelt.

Die Schwächen in der Verarbeitung kompensiert die Kamera jedoch mit herausragend guter Bildqualität, die Farbdarstellung ist natürlich und das Rauschen blieb selbst bei hohen ISO-Stufen gering. Jener lässt sich bei der 1100D von 100 bis zu einem Wert von 6400 einstellen. Insgesamt punktet die 1100D mit dem qualitativ hochwertigen Canon-Sensor und kann in der Bildqualität durchaus auch mit den teureren Modellen wie der 600D mithalten. Die Bedienung der 1100D ist intuitiv und logisch. Beim Wechsel des Aufnahmemodus zeigt die Kamera eine kurze Beschreibung der einzelnen Modi an, jene ist jedoch weit nicht so benutzerfreundlich und ausführlich formuliert, wie bei den Konkurrenzmodellen. Beim Funktionsumfang zeigt sich Canon puristisch, Videos werden nur mit 720p aufgenommen, Kreativmodi oder ein HDR-Modus sind nicht vorhanden. Auch bei den Serienbildern ist die Kamera, wie ihr Vorgänger, nicht die schnellste. So schafft die Kamera nur 3 Bilder pro Sekunde im JPEG-Format, im verlustfreien RAW sind es sogar nur 1,3 Fotos in der Sekunde.