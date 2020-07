Fragwürdige Schärfe: Macbook Pro Retina im Test

Was Kontrast und Farbgebung des Retina-Displays betrifft, gibt es wenig zu meckern. Die Farben wirken in der Werkseinstellung satt, aber natürlich. Die eingesetzte IPS-Technologie sorgt dafür, dass das Display auch von der Seite und praktisch unabhängig vom Kippwinkel ein gutes Bild liefert. Was allerdings auffällt, ist, dass die grundsätzlich reduzierten Reflexionseffekte von der Seite weitaus stärker ausfallen. Beim Blick von vorne spiegelt das Display durch eine eingesparte zweite Glasschicht im Vergleich zum Macbook-Pro-Vorgänger tatsächlicher weniger stark. Dass die Reflexionen um 75 Prozent verringert wurden, konnte im futurezone-Test allerdings nicht bestätigt werden.

Verarbeitung top

Die äußerliche Verarbeitung des neuen Macbook Pro ist vorbildhaft. Nichts klappert oder knarzt. Das zum Vorgänger-Modell und anderen Macbooks praktisch unveränderte Trackpad zählt weiterhin zum Besten, was die Branche zu bieten hat. Die mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattete Tastatur zeigt sich ebenfalls unverändert, manchen Usern könnten die Druckpunkte der Tastatur mitunter zu leicht vorkommen. Ungeachtet dessen sprechen die Tasten aber präzise an.

Die schlanken Gehäusemaße – das neue Pro ist zusammengeklappt gerade einmal 1,8 cm dünn – hatten bei der Präsentation ebenfalls für Beifall gesorgt. Tatsächlich ist es nicht zu verachten, dass Apple es schafft, ein Ultra-HD-Display mit entsprechenden Ansprüchen an die Akku-Versorgung zu verbauen und das Gehäuse dennoch fast auf Macbook-Air-Maße zu schrumpfen. In der Realität fällt der Wow-Effekt allerdings geringer aus als erwartet. Grund ist das ultraleichte, dünne Macbook Air, das als leistungsschwächeres 13-Zoll-Pendant die Maßstäbe in der Macbook-Familie designtechnisch enorm nach oben geschraubt hat. Einige Pro-User werden zudem mit dem Wegfall des DVD-Laufwerks nicht glücklich sein.