FritzBox wird zur persönlichen Cloud

Der Dienst soll auf allen neueren FritzBoxen funktionieren, User müssen neben der Registrierung auf MyFritz lediglich eine Festplatte oder einen Speicherstick per USB an die FritzBox anschließen. Das Einrichten der eigenen Cloud kann laut AVM auch von technisch nicht versierten Usern mit wenigen Klicks bewältigt werden. Für das Setup und den späteren Zugriff wird es neben dem verschlüsselten Einstieg per Weboberfläche auch Apps für iOS und Android geben.



Persönliche Cloud

Mit dem Service will AVM die Nachfrage nach cloudbasiertem Speicherplatz bedienen, den Nutzern aber gleichzeitig gewährleisten, dass die gesicherten Dateien bei ihnen zuhause und nicht bei einem fremden Dienst abgelegt werden. Das Ansteuern der eigenen FritzBox sowie daran gekoppelten eigenen Festplatten-Platz von außerhalb war zwar schon bisher – etwa über die Nutzung von dynamischen DNS-Diensten möglich. Mit der MyFritz-Plattform sollen diese Möglichkeiten aber auch von Usern ohne technische Vorkenntnisse genutzt werden können.