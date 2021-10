Früher iPod-Prototyp war so groß wie ein MacBook

2001 erblickte der erste Apple iPod das Licht der Welt. Der tragbare mp3-Player revolutionierte das Musik-Business, verschaffte Apple ein neues Image und kurbelte das Geschäft des Unternehmens massiv an. Wie bescheiden die Anfänge des iPods waren, zeigen Bilder von einem frühen Prototypen, die der App-Entwickler Panic ausgegraben hat .

Scroll-Rad schon erkennbar

Wie Mashable beschreibt, war dieser gelbliche Kasten mit aufgeklebten Beschriftungen ungefähr dreimal so groß (in der Diagonale) wie das erste iPod-Serienmodell und erreichte damit ungefähr die Dimensionen eines MacBook. Designelemente wie das ikonische Scroll-Rad mit Knopf in der Mitte sind jedoch schon erkennbar.

Nur 2 Monate vor Verkaufsstart

Aufnahmen aus dem Inneren des Prototyps lassen das Datum 3. September 2001 erkennen. Das war nur 2 Monate vor dem Verkaufsstart des iPod-Serienmodells.