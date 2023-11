futurezone Award 2023: ÖkoFEN gewinnt Internet of Things

Im Rahmen des Awards Internet of Things – powered by A1 konnten Entwickler*innen Ideen, Lösungen und Produkte zu diesem Thema einreichen. Der Sieger der Kategorie ist das oberösterreichische Unternehmen ÖkoFEN. Dieses ist eigentlich bekannt für seine Pelletheizungen. Nun ging der Geschäftsführer Stefan Ortner im September mit einer Weltneuheit an den Start, die in einer vernetzten Welt, in der die Energiepreise schwanken und in der Klimaschutz immer wichtiger wird, eine Auszeichnung verdient hat.



Mit „Greenfox“ hat ÖkoFEN eine Wärmepumpe auf den Markt gebracht, die automatisch und in Echtzeit die CO2- und Strompreisdaten analysiert. Anhand der Vernetzung mit Wetter- und CO2-Daten weiß die Wärmepumpe in Folge ganz genau, wann Strom günstig und sauber ist. So lässt sich auch der Betrieb der Anlage automatisiert anpassen.