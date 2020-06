futurezone sucht die Innovation des Jahres 2014

Wie bereits in den Vorjahren sucht die futurezone gemeinsam mit Philips nach der Innovation des Jahres. Gesucht werden originelle Erfindungen oder Ideen aus den Bereichen Healthcare, Lifestyle, Licht oder auch Food. Das Motto lautet: „Erfinde ein Produkt, suche dir (online) einen Partner und mach aus deiner Idee ein serienreifes Produkt.“

Aus allen Einreichungen wählt eine Jury die besten Innovationen aus, in einem Online-Voting auf futurezone.at werden die Sieger ermittelt. Die drei erstplatzierten Einreichungen werden zum futurezone-Award-Event am 13. November eingeladen, wo auch der Sieger gekürt wird. Dieser erhält als Gewinn u.a. eine Präsentation seiner Idee vor Philips-Entwicklern. 2013 siegte hier viSio, ein Schülerprojekt der HTL 3 Rennweg in Wien.