Galaxy Ring und Foldables: Samsung bestätigt Unpacked am 10. Juli

Ein Schwerpunkt des Events wird die Galaxy AI, die mehr Funktionen erhalten soll und besser in die Geräte integriert wird.

Samsung hat das Datum für sein Unpacked-Event bestätigt, bei dem neben einigen Foldables auch der Galaxy Ring vorgestellt werden könnte. Es findet am 10. Juli um 15 Uhr in Paris statt. Ein entsprechender Teaser wurde in der Nacht auf Mittwoch auf YouTube veröffentlicht.