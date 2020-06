Galaxy S6 im Hands-on: Samsung setzt auf Glas

Samsung hat im Rahmen der Präsentation erklärt, das S6 bestehe aus besonders hochwertigen Materialien, wobei Glas und Metall zum Einsatz kommt. Das merkt man auch, wenn man das Handy in die Hand nimmt. Das S6 fühlt sich völlig anders an, als man es von seinen Vorgängern kennt. Die Glasrückseite gibt dem Handy eine edlere Haptik, fordert aber gleichzeitig auch Opfer: Der Akku ist nicht mehr wechselbar und auch auf den microSD-Kartenslot wurde verzichtet. Dafür ist das S6 mit bis zu 128GB internen Flash-Speicher erhältlich. Nachteil der Glas-Rückseite ist, dass sich Fingerabdrücke dort leicht festsetzen. Besonders beim Modell in Metallic-Silber ist dieser Umstand gut erkennbar.