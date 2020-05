Gebogen und E-Ink: Sony SmartBand Talk im Hands-on

Wie Smartwatches unterstützt auch das SmartBand Apps, die über das angeschlossene Smartphone auf das Wearable übertragen werden. Das funktioniert ähnlich wie etwa bei der Pebble über einen eigenen App Store in der entsprechenden SmartBand-App am Android-Smartphone. Derzeit sind nur Sony-Apps verfügbar, der Konzern arbeitet mit Entwicklern an einer API, um in Zukunft mehr Apps anbieten können. Denkbar sind dann etwa auch SmartBand-Erweiterungen für gängige Fitness- oder Lifetracking-Apps. Maximal neun Apps können gleichzeitig am Smartband gespeichert werden.

Über drei Knöpfe an der Seite bedient man die Uhr. Dort kann man zwischen den installierten Apps durchschalten. Ein Antippen des Displays gilt in vielen Apps als Bestätigung. Allerdings funktioniert das eher wie das Klicken eines Touchpads beim Notebook - mehrere klickbare "Zonen", wie bei einem AMOLED-Display anderer Smartwatches, gibt es nicht. Das Umschalten des Displays geht nicht ganz so schnell, wie man das von konventionellen Displays gewohnt ist, aufgrund der E-Ink-Technologie gibt es eine gewisse Verzögerung beim Umschalten.