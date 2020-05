Gelenkiges Business Ultrabook ThinkPad Yoga angetestet

Abgesehen vom Klappmechanismus präsentiert sich das Yoga im typischen ThinkPad-Design in der klassischen Optik. An der Verarbeitung gibt es wenig auszusetzen, genauso wie am Screen. Obwohl es sich dabei um einen Touchscreen handelt, spiegelt er nicht so sehr, wie man es von vergleichbaren Notebooks kennt. Laut Lenovo ist der Grund dafür eine spezielle Beschichtung, die das Display fast schon matt erscheinen lassen soll.

Das ThinkPad Yoga wird in einer Reihe verschiedener Ausführungen erscheinen, basierend auf Intels Haswell-CPU. Die Notebooks sollen ab November verfügbar sein und mit Windows 8.1 ab 950 Euro zu kaufen sein.