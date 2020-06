Gionee S5.5: Das dünnste Smartphone der Welt im Hands-On

Die dünne Bauweise hat auch auf das Display Auswirkungen. So sitzt jenes (wohl gezwungenermaßen) sehr nah am Glas, was der Bildqualität förderlich ist und für weniger Spiegelungen sorgt. Auch bei der Helligkeit und Schärfe braucht sich das LC-Display mit FullHD-Auflösung nicht vor der aktuellen High-End-Konkurrenz zu verstecken.

Das Innenleben spielt durchaus in einer höheren Liga mit. Herzstück ist eine Octa-Core-CPU mit einer Taktrate von 1,7 GHz. Dazu gibt es zwei GB RAM sowie eine Hauptkamera mit 13 Megapixel und eine Frontkamera mit fünf Megapixel.