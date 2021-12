GM liefert ersten elektrischen Hummer aus

Der US-Autohersteller General Motors hat mit der Auslieferung seiner ersten elektrifizierten Hummer-Pickups begonnen, berichtet The Verge. Die ersten Fahrzeuge verließen am Freitag das GM-Werk in Detroit.

Der Hummer EV Edition 1, der im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, ist das erste vollelektrische Fahrzeug im Sortiment von General Motors. Er verfügt über eine Lesitung von 1.000 PS und soll in 3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen können. Die Reichweite des Elektro-Pickups gibt GM mit 530 Kilometer an. Zu haben ist er für 110.000 Dollar aufwärts.