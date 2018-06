GoCube ist ein Rubik-Würfel mit Bluetooth

Das neueste Gadget für die Rubrik „ Bluetooth everything!“, in Insider-Kreisen auch bekannt als „Connect that Shit“, ist GoCube. Dabei handelt es sich um einen Rubik-Würfel mit Bluetooth und Sensoren.

Der GoCube wird per MicroUSB aufgeladen und kann auch leuchten. Per Bluetooth ist er mit der App verbunden. Sensoren sammeln Daten vom Würfel und übertragen diese zur App. Die Sensoren erkennen die Position des Rubik-Würfels und der einzelnen Farbfelder nahezu in Echtzeit. Der reguläre GoCube hat eine Verzögerung von 0,25 Sekunden. Der teurere GoCube Edge hat nur 0,001 Sekunden Verzögerung. Dieser ist auch für erfahrene Rubik-Würfel-Spieler interessant, die präzise messen wollen, wie lange sie zum Lösen des Würfels brauchen.