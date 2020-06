Google entwickelt neue Fernsehplattform Android TV

Wie The Verge berichtet will Google nach Google TV und dem HDMI-Streaming-Dongle Chromecast einen weiteren Anlauf in Richtung Fernsehgeräte starten. Das neue Android TV soll aus einheitlich designten Apps bestehen, die über ein simples Set-Top-Box-Interface ansteuerbar sind. Basis der Oberfläche sind den Screenshots zufolge Karteikarten, durch die man sich dorthin navigiert, wo man hinmöchte. Android TV soll auch Apps unterstützen sowie Gamepads. Google könnte somit mit einem Schlag eine Video- und Gaming-Plattform für die Wohnzimmer schaffen.

Den Dokumenten zufolge will Google in Sachen Entertainment nicht die Apps sondern den Content in den Vordergrund stellen. Demnach soll der Nutzer „nie mehr als drei Klicks“ benötigen, um vom Homescreen zu Content zu gelangen.