Google-Leak zeigt Pixel 5 mit 5G

Während das günstige Pixel 4a wohl endlich am Montag das Licht der Welt erblicken sollte, ist bereits ein Teaser durchgesickert, was von Google in Sachen Pixel im Herbst noch alles zu erwarten ist. Dieser zeigt das neue Pixel 5 und vermutlich eine Variante des Pixel 4a.

Zwei Pixel-4a-Größen

Beide Smartphones sollen mit 5G-Funktionalität auf den Markt kommen. Darauf deutet ein dem Oberflächenmaterial der Smartphones nachempfundener 5er hin, der mit dem G aus Googles Schriftzug kombiniert wurde.