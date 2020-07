Google stellt günstiges Pixel 4a am Montag vor

Mini-Rätsel

Auf seinen Facebook- und Twitter-Seiten teilte Google einen Hinweis auf die Lösung des Mini-Rätsels: Die Farbblöcke müssen das Google-Logo widerspiegeln: blau, rot, gelb, blau, grün, rot. Dann erscheinen die Worte: The Google Just what you’ve been waiting for Phone (Genau-worauf-Du-gewartet-hast-Phone) und das Datum der Präsentation.

Ob es sich bei dem Smartphone, dessen Umrisse auf der Seite angedeutet werden, wirklich um das Pixel 4a handelt, hat Google nicht bestätigt. Alles deutet aber darauf hin. In den vergangenen Wochen sickerten immer mehr Einzelheiten durch, etwa dass es mit einem 5,8 OLED-Bildschirm mit Punchhole für die Selfie-Kamera und nur einer 12-MP-Kameralinse auf der Rückseite kommt. Experten rechnen mit einem Preis zwischen 349 und 399 US-Dollar. Damit wäre es deutlich günstiger als das iPhone SE, das ab 479 Euro verkauft wird.