Google Nest WiFi Pro im Test: Was ich daran nicht verstehe

Anschlüsse und Reichweite

Jedes Pro-Gerät verfügt neben dem Stromanschluss (22,5W) über 2 Ethernet-Ports. Auf weitere Anschlüsse (zb. USB) verzichtet Google. Über einen der Ethernet-Ports wird der Haupt-Zugangspunkt vom Modem aus mit Internet versorgt. Der zweite Port kann für kabelgebundene Anwendungen im Google-Netzwerk verwendet werden. Das ist sehr sinnvoll, da gerade Bridges für Smart-Home-Anwendungen oftmals nur über Kabel angeschlossen werden können. Dieses Problem könnte sich künftig dank Matter, das vom Wifi Pro auch unterstützt wird, zwar in Luft auflösen, schaden kann der Port aber jedenfalls nicht.

Das Gerät funkt via 802.11ax-Standard im Tri-Band-Modus. Das heißt, dass neben dem 6-GHz-Spektrum auch 5 und 2,4 GHz unterstützt werden. Auch Bluetooth 5.0 ist mit an Bord. Das bemerkt man im Alltag allerdings nicht wirklich, lediglich das Smartphone stellt beim Einrichtungsprozess so die erste Verbindung zu den Routern her.

Laut Google hat ein Wifi Pro eine Abdeckung von 120 Quadratmetern. Um das zu erreichen, darf man keine allzu dicken Wände haben und müsste den Router wirklich optimal im Zuhause platzieren. Letzteres ist oft nicht wirklich möglich, da man an den Ort gebunden ist, an dem das Modem steht. Und das hängt wiederum davon ab, wo es sein Signal aus der Wand bekommt. Wer also 100 Quadratmeter oder mehr Wohnfläche mit dicken Wänden hat, sollte sich mindestens das 2er-Set zulegen, um wirklich überall optimalen Empfang zu haben.

In meinem konkreten Fall steht das Modem bzw. der Nest-WiFi-Router nahe der Fernsehsteckdose in der Küche. Zwar nur wenige Meter, aber 2 dicke Altbauwände weiter, im Schlafzimmer, lässt die Empfangsleistung merklich nach. Ein 4K-HDR-Stream wird dann schon schwierig.