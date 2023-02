WiFi 6E kommt im Februar endlich nach Österreich

Der neue WLAN-Standard WiFi 6E darf bereits seit Mitte 2021 in Ländern wie Deutschland offiziell genutzt werden. In Österreich sind die notwendigen Frequenzen bis heute nicht offiziell freigegeben. Das wird sich endlich ändern.

Wie das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation auf Anfrage der futurezone am Mittwoch bestätigt, befindet sich die dafür notwendige Frequenznutzungsverordnung auf der Zielgeraden. Noch im Februar soll sie schließlich kundgemacht werden und tritt laut Ministerium sofort in Kraft. Einen genauen Termin wollte man vorerst noch nicht nennen, die futurezone wird aber zeitnah berichten.

WLAN 6E darf genutzt werden

Das heißt, ab diesem Moment darf man Router und Geräte im 6-GHz-Spektrum hochoffiziell nutzen. Konkret geht es um das Frequenzband 5.945 bis 6.425 MHz "für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs)", wie es in der Verordnung heißt.

Warum es gerade in Österreich so lange gedauert hat, lässt sich wohl nur mit einer gewissen Säumigkeit der Behörden in den vergangenen Jahren erklären. Wohl auch erschwerend hinzu kam ein Wechsel der Zuständigkeiten. So war bis Mitte 2022 das Landwirtschaftsministerium für die Verteilung der Funkfrequenzen zuständig. Die Kompetenz ist dann zum Finanzministerium gewechselt, wo das Digitalisierung-Staatssekretariat angesiedelt ist. Jenes hat die Verordnung dann Mitte 2022 auf den Weg gebracht. Anschließend mussten mehrere Fristen durchlaufen werden, die bis zum aktuellen Zeitpunkt andauern.