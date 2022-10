Google stellt neuen Mesh-Router Nest Wifi Pro mit WiFi 6E vor

WiFi 6E umfasst Frequenzen im Bereich 6 GHz. Bisher wurden für WLAN lediglich 2,5 und 5 GHz genutzt. Aufgrund der steigenden Zahl an funkenden Geräten wie Computer, Smartphones oder Internet-of-Things-Hardware wird es auf diesen Frequenzen zunehmend eng.

Die EU hat für die Nutzung des 6-GHz-Spektrums bereits 2021 die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. In Österreich ist dafür jedoch noch eine entsprechende Verordnung ausständig. Wie das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation auf Anfrage der futurezone angibt, soll die Frequenznutzungsverordnung noch diese Woche in die vierwöchige Begutachtungsphase gehen. Damit werden auch die dafür notwendigen Dokumente veröffentlicht, der Verkauf und Betrieb von WiFi 6E ist ab diesem Zeitpunkt also möglich.

Falls man WiFi-6E-fähigen Router hat, bei dem das entsprechende Feature hierzulande nicht softwareseitig deaktiviert ist, sollte man auf den 6-GHz-Betrieb jedenfalls bis zur Freigabe warten. Falls man davor auf dieser Frequenz funkt, drohen ansonsten theoretisch Verwaltungsstrafen von bis zu 5.000 Euro.