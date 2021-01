Schnelleres WLAN: So stellt man den Router richtig ein

Eigentlich muss man sich bei einem Router um wenig kümmern. Er sollte an einer geeigneten Stelle in der Wohnung stehen und richtig angeschlossen sein – damit kann man ihn eigentlich schon betreiben. Wenn neben Computer, Smartphones und Spielekonsolen aber auch smarte Geräte im Netzwerk hängen und die Nachbarn auch alle WLAN nutzen, kann es sein, dass die Verbindung nicht mehr so gut ist, wie man sich das vorstellt. Wir erklären, wie man noch mehr aus dem Router herausholen kann.

Router-Einstellungen öffnen

Den Router erreicht man normalerweise über den Webbrowser unter der jeweiligen IP-Adresse. Bei der Connect Box von Magenta ist das etwa die 192.168.0.1, die A1 (Hybrid) Box ist unter 10.0.0.138 erreichbar. Die richtige Adresse findet man auf dem Aufkleber, der auf dem Router angebracht ist. Dort steht auch das Passwort, mit dem man sich über den Browser am Computer einloggen kann. Dafür muss der Computer nur mit dem Router verbunden sein, egal ob über ein Kabel oder WLAN.

Hier gibt es sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Für Anfänger sind aber nur 2 Dinge interessant: Die Frequenz und der Kanal.

Frequenz

Moderne Router können das WLAN-Signal mit 2 verschiedenen Frequenzen senden: 2,4 und 5,0 GHz. Mit dem 2,4 GHz-Band (802.11g) hat man zwar eine geringere Bandbreite, dafür ist die Reichweite aber größer. Insbesondere Smart-Devices wie Lautsprecher oder Lampen nutzen diese Frequenz. Diese Frequenz ist meist deutlich stärker ausgelastet, vor allem wenn man viele Nachbarn hat, die alle mit ihrem eigenen WLAN-Router funken.

Für Smartphones und Laptops sollte man daher, wenn möglich, auf das 5-GHz-Band (802.11n) wechseln, um mehr Bandbreite nutzen zu können. Dieser Frequenzbereich wird noch nicht von jedem genutzt, weshalb man hier oft schneller unterwegs ist. Man kann beide Netzwerke parallel anlegen und über die Router-Einstellungen jeweils umbenennen und mit einem eigenen Passwort versehen. Die beiden Netzwerke können dann gleichzeitig von verschiedenen Geräten genutzt werden.