Google Now ab sofort in Chrome Beta verfügbar

Die Now-Benachrichtigungen werden im selben Bereich angezeigt, wie herkömmliche Chrome-Benachrichtigungen. Dafür findet sich ein Glocken-Symbol in der Taskleiste oben ( Mac) oder unten ( Windows). Klickt man darauf, werden alle aktuellen Nachrichten angezeigt. Um relevante Informationen anzeigen zu können, erfasst Now den Standort des Benutzers. Wer diese Funktion nicht wünscht, kann Now in den Benachrichtigungs-Einstellungen deaktivieren. Derzeit wird Now nur in Englisch unterstützt, weitere Sprachen sollen schon bald folgen.