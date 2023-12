Google bringt eine völlig neue Art von Suchergebnissen

Interaktive Schaltflächen in den Suchergebnissen könnten den Smartphone-Alltag erleichtern.

Seit einigen Tagen steht eine neue Beta-Version von Android 14 zum Download bereit und sie hält eine kleine Überraschung parat. Der Pixel Launcher zeigt nämlich eine neue Art von Suchergebnissen.

Gibt man dort beispielsweise "Bluetooth" oder "Wifi" ein, werden die entsprechenden Schaltflächen direkt in den Suchergebnissen dargestellt. Diese sogenannten Quick-Panels sind interaktiv gestaltet, sodass man sein Pixel-Phone zum Teil darüber steuern kann.

In der Beta-Version Android 14 QPR2 Beta 2 funktionieren diese Quick-Panels mit Hotspot, Do Not Disturb, Screen record, Screen Cast, Location, Wifi, Bluetooth, Camera/Microphone access, Battery Saver und noch einigen Funktionen mehr.

