Google startet eigenen MP3-Verkauf

Google steigt nach langem Warten nun auch in den Online-Musikmarkt ein und will mit einfacher Funktionsweise samt einigen Zusatzfunktionen punkten. US-Kunden haben über den Android Market die Auswahl zwischen mehr als 13 Millionen Musikstücke, die jeweils etwa einen US-Dollar pro Song und circa 10 US-Dollar pro Album kosten. Die gekauften MP3-Dateien haben eine Bitrate von 320 kbps. Alle Einkäufe bleiben in der Cloud gespeichert und können auf bis zu zehn Geräte gestreamt werden. Außerdem ist es möglich, die Musik (etwa nach Datenverlust) nochmal herunterzuladen. Gleichzeitig bleibt das bisherige Service aufrecht, womit Nutzer bis zu 20.000 eigene Songs in die Bibliothek hochladen und somit überall verfügbar machen können.

Google will sich mit einigen Sonderfunktionen von der Konkurrenz abheben: So ist es über das hauseigene Online-Netzwerk Google+ möglich, Songs mit seinen Kontakten zu teilen. Diese können die Musik in voller Länge über das Online Netzwerk abspielen. Diese Funktion gilt allerdings nur für gekaufte und nicht für selber hochgeladene Titel.