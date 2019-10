Günstiger Taycan: Porsche stellt 4S Modell vor

Maximal 463 Kilometer Reichweite

Laut Angaben von Porsche beschleunigt der 4S in beiden Batterie-Varianten in 4,0 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h und einer Reichweite von maximal 407 Kilometern. Die Plus Variante kommt laut Porsche 56 Kilometer weiter.

Optisch unterscheidet sich der 4S von anderen Modellvarianten durch seine 19-Zoll-Aero-Reifen mit roten Bremssätteln und einem neu designten Cockpit. Die Lackierung des gezeigten Wagens heißt "Frozenblue Metallic". Beim Interieur kann gänzlich auf Leder verzichtet werden, Teile des Innenraums werden aus Recyclingmaterial gefertigt.