Porsche liefert kuriose Erklärung, warum der Taycan so heißt

Pferd und Seele

Man entschied sich für die Bezeichnung eines jungen, lebhaften Pferdes im Turk-Sprachraum: Tay. Das Pferd soll Assoziationen wecken, die in Richtung "kraftvoll, dynamisch, ausdauernd, galoppierend und schnell" gehen. Ein weiterer Grund warum der erste Teil des Namens "Tay" lautet, liegen im Anfangsbuchstaben "T" und "ay", das auch im Porsche Cayenne und Porsche Cayman vorkommt.

Der zweite Teil des Namens rührt ebenso von einer anderen Porsche-Reihe her, nämlich dem Macan. "Can" bedeutet zudem im orientalischen Sprachraum so viel wie "Seele". Das soll wiederum Assoziationen von Freiheit hervorrufen.

Was die anderen Porsche-Namen bedeuten

In einer Aussendung erklärt Porsche übrigens auch, was die übrigen Namen der Porsche-Fahrzeuge bedeuten: Der Boxster steht für Boxermotor und Roadster, Cayenne für Schärfe, Cayman für Bissigkeit und Agilität. Macan vereint Geschmeidigkeit, Kraft, Faszination und Dynamik, während der für Langstrecken optimierte Panamera auch die berühmt-berüchtigte Carrera Panamericana gewinnen könnte.